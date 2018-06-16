Forvet için hedef Bolasie!
29 yaşındaki kanat forvetin şartları konusunda sportif direktör Damien Comolli'nin bizzat uğraştığı kaydedilirken, oyuncunun menajeri John Sorzano ile temas kurulduğu bildirildi. Comolli'nin görüşmede "Yannick Everton'da yedek kalabilir ama Fenerbahçe'de yıldız olur" sözleriyle transferi bitirmek istediği vurgulandı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.