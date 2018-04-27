Fernandao kupa istiyor!

TÜRKİYE, BREZİLYA'NIN ÇOK ÜSTÜNDE

"Brezilya benim ülkem. Gerçekten çok fazla iyi şeyi var ama benim bakış açıma göre son birkaç yılda Brezilya çok düşüş gösterdi. Türkiye, Brezilya'nın çok daha üstünde. Pek çok anlamda. Türk politikasından çok anlamıyorum; ama benim bakış açıma göre Brezilya'nın üzerinde. Futbol olarak Brezilya'nın üzerinde. Brezilya'dan çok daha iyi olduğu çok fazla şey var. Türk kültürüne alıştığımı söyleyebilirim. Burada Türkler gibi yaşamaya alıştım. Kültür gerçekten çok farklı."