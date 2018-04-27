Fernandao kupa istiyor!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fernandao, FB TV'ye; futbol kariyerinden, F.Bahçe'deki hedeflerine, şampiyonluktan özel hayatına kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki golcü, sarı-lacivertlilerde hiç kupa kazanamadığının altını çizerken, hem lig hem Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmanın artık zamanının geldiğini vurguladı. İşte Fernandao'dan öne çıkanlar:
KUPA İÇİN GOLÜ FEDA EDERİM
"Kupa kazanmak için gol atmayı feda ederim. Bence insanlar bunu biraz unutuyor. Benim için şahsi olarak tabii ki iyi. Herkes sizi görüyor, goller attığınızı biliyor, bu size daha çok kapı açıyor; ama biz asıl hedefimize ulaşıp bir kupa kazanamadık. Bu beni biraz mutsuz ediyor. Bir süredir buradayım ve henüz bir kupa kazanmadım. Hala imkanımız var. Kupada yarı finaldeyiz. Lig henüz bitmedi, rakiplerimiz birbirleri ile oynayacak. Gerekli şartlarımız var."
F.BAHÇE GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK
"Daha önce büyük takımlarda oynadım. Palmeiras takımında, Bahia'da, A.Paranaense'de oynadım. Flamengo'da bir dönem geçirdim ama kesinlikle kıyaslanamaz bile. F.Bahçe'nin, taraftarının, burada bir F.Bahçe-G.Saray derbisi oynamanın bence kıyaslaması bile olamaz. Brezilya'da oynadığım takımlar büyük takımlar ama Avrupa'da olmanın, F.Bahçe'de olmanın, bu büyüklüğün kıyaslanması mümkün değil. F.Bahçe gerçekten çok büyük. Brezilya'da farklı bir şey var."
19 YAŞINDA ALTYAPIYA GİRDİM
"Brezilya'da America RJ'ye geldiğimde aşağı yukarı 19 yaşındaydım. Gençlerde oynayabilmek için son yılımdı. Her zaman uzun ve güçlüydüm, bu özelliklerimle ön plana çıktım. Gittiğim andan itibaren antrenör beni beğendi ki bu benim ilk denememdi. Gençler liginde oynamamı istediğini söyledi. Ben de kaldım. 7 maç oynadım. Yanılmıyorsam 7 gol attım ve sonra profesyonel takıma gittim. Ligin ilk yarısında çok fazla fırsat bulamadım. Daha sonra 2. devrede fırsat buldum. Yine 7 maç oynadım ve 7 gol attım. Bu şekilde kariyerim ilerlemeye başladı."
TÜRKİYE, BREZİLYA'NIN ÇOK ÜSTÜNDE
"Brezilya benim ülkem. Gerçekten çok fazla iyi şeyi var ama benim bakış açıma göre son birkaç yılda Brezilya çok düşüş gösterdi. Türkiye, Brezilya'nın çok daha üstünde. Pek çok anlamda. Türk politikasından çok anlamıyorum; ama benim bakış açıma göre Brezilya'nın üzerinde. Futbol olarak Brezilya'nın üzerinde. Brezilya'dan çok daha iyi olduğu çok fazla şey var. Türk kültürüne alıştığımı söyleyebilirim. Burada Türkler gibi yaşamaya alıştım. Kültür gerçekten çok farklı."
TÜRKLER VATANSEVER
"Brezilya'da, insanları bıraksan, 1 yıl boyunca parti yapabilirler. Burada öyle değil, burada daha farklı. Burada insanların daha vatansever olduğunu görüyoruz. Brezilya'da bu vatanseverlik yok. Buradaki vatanseverlik de Türkiye ile gurur duymamı sağlayan şeylerden biri. Her yerde bayraklar var, Brezilya'da bu yok."
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