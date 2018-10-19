Ferdi Kadıoğlundan halı yorumu!

Yaşananlarla ilgili konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Ben bunu okuduğumda şok oldum. Orada değildim ve böyle bir şey beklemiyordum. Komplo ve bu tacizlerle ilgili hiçbir şey fark etmedim. Eğer kaybederseniz atmosfer düşer ama herkes birlikte olursa işler yolunda gider. Bence alınan kararlar iyi ve umarım şimdi tekrar ipin ucunu yakalayabiliriz" dedi.