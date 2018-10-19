Ferdi Kadıoğlundan halı yorumu! - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Ferdi Kadıoğlu'ndan 'halı' yorumu!

    Fenerbahçe'nin Hollanda 2. Lig ekiplerinden NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerin gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    19 Ekim 2018 Cuma, 11:46:33 Güncelleme: 11:58:29
    Ferdi Kadıoğlundan halı yorumu!

    Fenerbahçe'nin sezon başında NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

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    Ferdi Kadıoğlundan halı yorumu!

    Sarı-lacivertli takımda antrenör ekibinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın Kadıköy'de soyunma odasına halı sermesi ve teknik direktör Phillip Cocu'yu göndermek istemeleri Hollanda'da gündeme geldi.

    Ferdi Kadıoğlundan halı yorumu!

    Yaşananlarla ilgili konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Ben bunu okuduğumda şok oldum. Orada değildim ve böyle bir şey beklemiyordum. Komplo ve bu tacizlerle ilgili hiçbir şey fark etmedim. Eğer kaybederseniz atmosfer düşer ama herkes birlikte olursa işler yolunda gider. Bence alınan kararlar iyi ve umarım şimdi tekrar ipin ucunu yakalayabiliriz" dedi.

    Ferdi Kadıoğlundan halı yorumu!

    "SABIRLIYIM AMA UMARIM UZUN SÜRMEZ"

    Fenerbahçe U21 Takımı'nda oynaması hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Oynarken her zaman daha mutlu ve daha güçlü olursunuz. Eğitim çok yüksek seviyede ve daha da güçlendiğimi fark ediyorum. Daha iyi duruma geliyorum ve ilk maçıma çıkmaya yaklaşıyorum. Sabırlıyım ama umarım çok uzun sürmez." diye konuştu.

    Ferdi Kadıoğlundan halı yorumu!

    Açıklamalarına devam eden Ferdi Kadıoğlu "Bazen endişeye kapılıyorum. Genç çocukların, takıma girmesi her zaman zordur. Ancak takım daha iyi koşmaya başlarsa, işler daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.

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