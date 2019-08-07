Fenerbahçe'ye transferde iki şok birden!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek yıl şampiyonluğa ulaşarak hem 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk farkını ikiye indirmek isteyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Stoper, orta saha ve forvet mevkisine takviye yapacak olan sarı-lacivertlilere iki isimden kötü haber geldi.
7 Ağustos 2019 Çarşamba 17:18
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Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan ve kadrosunda radikal değişikliklere giden sarı-lacivertlilerde 2. transfer operasyonu başladı.
Kanarya'nın transferdeki amacı ise stoper, orta saha ve forvet mevkilerine en az birer takviye yapmak...
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov ve Mathias Zanka transferleri bitme noktasına geldi.
İki futbolcuyla ilgili son pürüzlerin giderilmesinin ardından bu transferlerin resmen açıklanması bekleniyor.