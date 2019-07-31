Fenerbahçe'ye transferde 4 kötü haber!

Fenerbahçe'de, Audi Cup'ta Bayern Münih karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetten sonra gözler transfere çevrildi. Stoper, orta saha ve golcü transferi yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilere, listedeki isimlerden bir bir ret cevabı geldi...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
Güncelleme: 31.07.2019 11:07
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Fenerbahçe'de Audi Cup'ta Bayern Münih karşısında alınan ağır yenilginin yankıları sürerken, sarı-lacivertlilere transferde tam 4 kötü haber geldi.
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Kadrosuna iki stoper, bir 6 numara ve golcü katmak isteyen Fenerbahçe, listedeki yıldızlardan bir bir gelen 'ret' cevabıyla sarsıldı.
İşte Fenerbahçe ile ilgili transferde yaşanan son dakika gelişmeleri;
Transferi için yaklaşık 1 aydır yoğun çaba sarfettiği gibi yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'da ağırlayan Ali Koç'a Kolarov'dan kötü haber geldi.
SPİNAZZOLA VE KOLAROV FORMA REKABETİ YAŞAYACAK
Akşam'ın haberine göre; Yaklaşık 3 hafta önce Juventus'tan alınan Leonardo Spinazzola transferiyle umutlanan Fenerbahçe, Kolarov'un bırakılacağını düşünüyordu.