Fenerbahçe'ye şampiyonluk kadrosu! Tam 35 isim...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en başarısız sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, bu sene aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk hedeflediği önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 19:30 Güncelleme: 20.06.2019 19:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





