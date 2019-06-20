Fenerbahçe'ye şampiyonluk kadrosu! Tam 35 isim...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en başarısız sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, bu sene aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk hedeflediği önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
20 Haziran 2019 Perşembe 19:30
Güncelleme: 20.06.2019 19:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle taraftarın tepkisini üstüne çeken Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, bu transfer döneminde işi sıkı tutuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal ile birlikte transfer çalışmalarını sürdüren Comolli'nin transferde hata payı kalmadı.
Bu sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı lacivertliler, geçtiğimiz senenin aksine Avrupa'dan kariyerli isimleri kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe, bu doğrultuda her mevki için alternatifli bir listeye sahip. İşte transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimler...