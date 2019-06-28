Fenerbahçe'ye Mesut müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi Mesut Özil ile alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in bonservisli oyuncusu olan Türk asıllı yıldızı ile yollarını ayırmak istediği biliniyordu. İngiliz devi Mesut Özil ile yollarını ayırmak için flaş bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? sorusunun yanıtını arıyor. Arsenal'in bu hamlesi Fenerbahçe camiasını heyacanlandıracak cinsten. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

28 Haziran 2019 Cuma 19:05 Güncelleme: 28.06.2019 19:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





