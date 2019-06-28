Fenerbahçe'ye Mesut müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi Mesut Özil ile alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in bonservisli oyuncusu olan Türk asıllı yıldızı ile yollarını ayırmak istediği biliniyordu. İngiliz devi Mesut Özil ile yollarını ayırmak için flaş bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? sorusunun yanıtını arıyor. Arsenal'in bu hamlesi Fenerbahçe camiasını heyacanlandıracak cinsten. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
28 Haziran 2019 Cuma 19:05
Güncelleme: 28.06.2019 19:06
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Türkiye'de Mesut Özil heyecanı yaşanıyor.
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Yıldız futbolcunun Türkiye'ye transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Arsenal'in yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Türk asıllı futbolcu ile ilgili bomba bir karar aldı.
Fenerbahçe'nin gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu ile alakalı yaşanan bu gelişme sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Öyle ki, yıldız futbolcunun sosyal medya hesabına her gün binlerce mesaj atan Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil'i sarı-lacivertli forma ile görmeyi çok istiyor.