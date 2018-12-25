Fenerbahçeye Meksikalı joker: Diego Lainez - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye Meksikalı joker: Diego Lainez
Fenerbahçe, Meksika'da Club America'da forma giyen genç yıldız adayıyla ilgileniyor. Sarı lacivertliler bu transfer için Hollanda devi Ajax'la çekişiyor.
25 Aralık 2018 Salı, 00:08:14
Güncelleme: 07:54:53
Ara transfer dönemi için çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe'nin, Meksika'da Club America'da forma giyen 18 yaşındaki Diego Lainez'i radarına aldığı öne sürülmüştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Club America cephesinden genç oyuncuyla ilgili resmi transfer açıklaması geldi.
Güney Amerika basını, Club America Başkanı Mauricio Culebro'nun Lainez ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken, Hollanda devi Ajax'tan resmi teklif aldıklarını söylediğini yazdı.
Bu açıklamalardan sonra sarı-lacivertli yönetimin, genç yıldız için kulübüyle temaslarını hızlandırdığı ve somut adımlar atmak için yoğun bir çaba sarf ettiği öğrenildi.
1.67 boyundaki Diego Lainez, sol kanat pozisyonunda görev yapıyor. Yetenekli futbolcu, aynı zamanda sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor.