Fenerbahçeye Meksikalı joker: Diego Lainez - Galeri - Fotomaç
25 Aralık 2018, Salı
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Fenerbahçe'ye Meksikalı joker: Diego Lainez

Fenerbahçe, Meksika'da Club America'da forma giyen genç yıldız adayıyla ilgileniyor. Sarı lacivertliler bu transfer için Hollanda devi Ajax'la çekişiyor.
25 Aralık 2018 Salı, 00:08:14 Güncelleme: 07:54:53
Fenerbahçeye Meksikalı joker: Diego Lainez

Ara transfer dönemi için çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe'nin, Meksika'da Club America'da forma giyen 18 yaşındaki Diego Lainez'i radarına aldığı öne sürülmüştü.

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Fenerbahçeye Meksikalı joker: Diego Lainez

Club America cephesinden genç oyuncuyla ilgili resmi transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçeye Meksikalı joker: Diego Lainez

Güney Amerika basını, Club America Başkanı Mauricio Culebro'nun Lainez ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken, Hollanda devi Ajax'tan resmi teklif aldıklarını söylediğini yazdı.

Fenerbahçeye Meksikalı joker: Diego Lainez

Bu açıklamalardan sonra sarı-lacivertli yönetimin, genç yıldız için kulübüyle temaslarını hızlandırdığı ve somut adımlar atmak için yoğun bir çaba sarf ettiği öğrenildi.

Fenerbahçeye Meksikalı joker: Diego Lainez

1.67 boyundaki Diego Lainez, sol kanat pozisyonunda görev yapıyor. Yetenekli futbolcu, aynı zamanda sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

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