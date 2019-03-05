Fenerbahçe'ye kötü haber! Dönüyor... - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Dönüyor...

Fenerbahçe'nin elden çıkarmak için uğraştığı yıldız ismin, sarı-lacivertlilere geri dönüşü kesinleşti.
5 Mart 2019 Salı 00:30 Güncelleme: 05.03.2019 00:30
Fenerbahçe'ye kötü haber! Dönüyor...

Leganes'e kiralanan Diego Reyes burada da başarılı olamadı.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Dönüyor...

Meksikalı stoper, İspanyol ekibinde (düne kadar) sadece 24 dakika şans bulabildi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Dönüyor...

Real Vallecano'ya karşı 11, Real Betis'e karşı 13 dakika forma giyen Reyes, son iki haftada ise kulübeden çıkamadı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Dönüyor...

İspanyol basını, Leganes'in Reyes ile devam etmeyi düşünmediğini ve sezon sonunda büyük olasılıkla geri göndereceğini belirtti.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Dönüyor...

Fenerbahçe ile Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi olan Reyes tıpkı Carlos Kameni gibi gelecek sezon da yönetimin başını ağrıtacak.

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