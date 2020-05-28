Fenerbahçe'ye 2 bomba birden! İşte transfer sözleri...
Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yılın transferlerini bitirmek için kolları sıvadı. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde tekrar boy göstermek isteyen sarı-lacivertliler Süper Lig'in 2 yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Emre Belözoğlu'nun bizzat devreye girdiği isimlerin sezon sonunda sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor. Kanarya ile ismi anılan yıldızın ayrıca, "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dediği ortaya çıktı.
28 Mayıs 2020 Perşembe 06:43
Güncelleme: 28.05.2020 06:43
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e de ara verişmiş, ligin başlangıç tarihi olarak da 12 Haziran açıklanmıştı.
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme birçok ismi almış, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sıklaştırmıştı.
Son 6 sezonda herhangi bir kupa ile tanışamayan sarı-lacivertliler bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.
Sezon sonunda birçok futbolcu ile yollarını ayırması beklenen Kanarya, sezon sonunda tekrar şampiyonluk yaşayıp Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek istiyor.
MERT HAKAN'A TEKLİF
Herkesin sezon sonunda Galatasaray'a gidecek dediği Mert Hakan için sarı-lacivertliler devreye girmiş ve yıldız futbolcuya 2 milyon Euro'dan 4 yıllık teklifte bulunmuştu.