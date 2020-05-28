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Fenerbahçe'ye 2 bomba birden! İşte transfer sözleri...

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yılın transferlerini bitirmek için kolları sıvadı. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde tekrar boy göstermek isteyen sarı-lacivertliler Süper Lig'in 2 yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Emre Belözoğlu'nun bizzat devreye girdiği isimlerin sezon sonunda sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor. Kanarya ile ismi anılan yıldızın ayrıca, "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dediği ortaya çıktı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 06:43 Güncelleme: 28.05.2020 06:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





