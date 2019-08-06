Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi hazır!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde yeni sezonun stoper ikilisinin kim olacağı merak ediliyordu. Hazırlık maçlarında defansif hataların ön plana çıktığı Fenerbahçe'de stoper tandemi değişiyor. Sarı-lacivertliler 2 stoperi birden duyurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
6 Ağustos 2019 Salı 06:55
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Fenerbahçe transferde gaza bastı.
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Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Yeni sezon öncesi hazırlık etabında takımın gösterdiği defansif performanstan memnun olmayan Ersun Yanal, yönetime 2 stoper takviyesi isteğinde bulunmuştu.
Sol bek için Kolarov'da mutlu sona yakın olan sarı-lacivertliler, savunmanın göbeğine de iki takviye yapmaya hazırlanıyor.
İşte dev transfer harekatının detayları...
DANİMARKA ÇETESİ! Sevilla'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Simon Kjaer ile görüşmelerde ufak pürüzler kaldığı öğrenilirken, Danimarkalı'nın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.