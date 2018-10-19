Fenerbahçenin yeni sponsoru Avis oldu - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Avis oldu

    19 Ekim 2018 Cuma, 17:49:07 Güncelleme: 17:50:18
    Fenerbahçenin yeni sponsoru Avis oldu

    Fenerbahçe forma göğüs sponsoru olarak global araç kiralama markası Avis ile anlaştı.

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    Fenerbahçenin yeni sponsoru Avis oldu

    Anlaşmaya göre Fenerbahçe'ye 1 yıllık 35.500.000 TL+KDV ödenecek.

    Fenerbahçenin yeni sponsoru Avis oldu

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

    Kulübümüz ile dünyada 180 ülkede araç kiralama çözümleri sunan lider global marka Avis, forma göğüs sponsorluğunda iş birliğine gidiyor.

    Fenerbahçenin yeni sponsoru Avis oldu

    Futbol Takımımız, gerçekleştirilen bu anlaşmayla 20 Ekim Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9.haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, Türkiye'de Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren öncü ve lider araç kiralama markası Avis'in logosunu taşıyan formasını ilk kez giyiyor olacak.

    Sponsorluk lansmanı; Başkanımız Sayın Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Otokoç Otomotiv Yöneticileri ve Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio'nun katılımları ile 1 Kasım 2018 Perşembe günü düzenlenecek basın toplantısı ile gerçekleştirilecek.

    Fenerbahçenin yeni sponsoru Avis oldu

    Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirim şöyle:

    Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır.

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