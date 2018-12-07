Fenerbahçenin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
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Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu oldu.
7 Aralık 2018 Cuma, 14:55:49 Güncelleme: 15:07:16
Fenerbahçenin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce A Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Boğuşlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Fenerbahçenin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu

İmza töreninde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de olduğu aktarıldı.

Fenerbahçenin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu

Boğuşlu ile 31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşme yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçenin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu

ALPER BOĞUŞLU KİMDİR?
Futbolculuk döneminde Trabzonspor'un da kalesini koruyan Alper Boğuşlu, kaleci antrenörü olarak 2009-2013 yıllarında Trabzonspor Kulübünde görev aldı.

Fenerbahçenin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu

Boğuşlu, A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptı. Alper Boğuşlu, Trabzonspor'dayken Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'ndayken de Fatih Terim'le çalıştı.

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