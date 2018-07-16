Fenerbahçenin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovicte Real Betis ve Fulham da ilgileniyor - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovic'te Real Betis ve Fulham da ilgileniyor
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 23:03:58
Güncelleme: 23:09:54
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovic'te Real Betis ve Fulham da ilgileniyor
Bas Dost konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle forvet transferinde alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe'de gözler Aleksandar Mitrovic'e çevrildi.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovic'te Real Betis ve Fulham da ilgileniyor
SATMAK İSTEMİYORLAR
Teknik direktör Phillip Cocu'nun onayı sonrasında Sırp yıldız için temaslara başlayan sportif direktör Damien Comolli pazarlıkları sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovic'te Real Betis ve Fulham da ilgileniyor
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Mitrovic'le Fenerbahçe'nin dışında Real Betis ve Fulham da ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovic'te Real Betis ve Fulham da ilgileniyor
Her iki kulübün de Sırp forvetin bonservisini almak için teklif yaptığı ancak Newcastle United'ın oyuncusunu satmak istemediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovic'te Real Betis ve Fulham da ilgileniyor
EN AVANTAJLISI FENER
Bu nedenle Fenerbahçe'nin kiralama teklifiyle en avantajlı kulüp konumunda olduğu ifade ediliyor.