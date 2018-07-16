Fenerbahçenin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovicte Real Betis ve Fulham da ilgileniyor - Galeri - Fotomaç
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovic'te Real Betis ve Fulham da ilgileniyor

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 23:03:58 Güncelleme: 23:09:54
    Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovic'te Real Betis ve Fulham da ilgileniyor
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    Fenerbahçenin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovicte Real Betis ve Fulham da ilgileniyor

    Bas Dost konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle forvet transferinde alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe'de gözler Aleksandar Mitrovic'e çevrildi.

    Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovic'te Real Betis ve Fulham da ilgileniyor
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    Fenerbahçenin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovicte Real Betis ve Fulham da ilgileniyor

    SATMAK İSTEMİYORLAR

    Teknik direktör Phillip Cocu'nun onayı sonrasında Sırp yıldız için temaslara başlayan sportif direktör Damien Comolli pazarlıkları sürdürüyor.

    Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovic'te Real Betis ve Fulham da ilgileniyor
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    • 10
    Fenerbahçenin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovicte Real Betis ve Fulham da ilgileniyor

    İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Mitrovic'le Fenerbahçe'nin dışında Real Betis ve Fulham da ilgileniyor.

    Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovic'te Real Betis ve Fulham da ilgileniyor
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    • 10
    Fenerbahçenin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovicte Real Betis ve Fulham da ilgileniyor

    Her iki kulübün de Sırp forvetin bonservisini almak için teklif yaptığı ancak Newcastle United'ın oyuncusunu satmak istemediği belirtildi.

    Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovic'te Real Betis ve Fulham da ilgileniyor
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    Fenerbahçenin transfer etmek istediği Aleksandar Mitrovicte Real Betis ve Fulham da ilgileniyor

    EN AVANTAJLISI FENER

    Bu nedenle Fenerbahçe'nin kiralama teklifiyle en avantajlı kulüp konumunda olduğu ifade ediliyor.

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