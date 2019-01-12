Fenerbahçenin son gözdesi Jablonecden Michal Travnik - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin son gözdesi Jablonec'den Michal Travnik
Fenerbahçe'nin, Jablonec'de bu sezon 10 gol, 10 asistle şov yapan 24 yaşındaki orta saha Michal Travnik için teklif yapacağı iddia edildi.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 00:26:55
Güncelleme: 07:53:35
Orta sahaya takviye arayışını sürdüren Fenerbahçe için Michal Travnik iddiası geldi...
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Sarı-lacivertlilerin, Çek Ligi'nde sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki merkez orta saha için araştırma yaptığı bildirildi.
Jablonec takımıyla bu sezon 25 maça çıkan Travnik, 10 gol atarken 10 da asist gerçekleştirdi.
Çek basını, genç yıldızla Fenerbahçe'nin yanı sıra ünlü ekiplerin de ilgilendiğini belirtti.
İngiltere'den Newcastle United ve Fulham, Almanya'dan Augsburg ve Rus ekibi CSKA Moskova bu takımlar arasında gösterildi.