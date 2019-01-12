Fenerbahçenin son gözdesi Jablonecden Michal Travnik - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin son gözdesi Jablonec'den Michal Travnik

Fenerbahçe'nin, Jablonec'de bu sezon 10 gol, 10 asistle şov yapan 24 yaşındaki orta saha Michal Travnik için teklif yapacağı iddia edildi.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 00:26:55 Güncelleme: 07:53:35
Fenerbahçenin son gözdesi Jablonecden Michal Travnik

Orta sahaya takviye arayışını sürdüren Fenerbahçe için Michal Travnik iddiası geldi...

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Fenerbahçenin son gözdesi Jablonecden Michal Travnik

Sarı-lacivertlilerin, Çek Ligi'nde sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki merkez orta saha için araştırma yaptığı bildirildi.

Fenerbahçenin son gözdesi Jablonecden Michal Travnik

Jablonec takımıyla bu sezon 25 maça çıkan Travnik, 10 gol atarken 10 da asist gerçekleştirdi.

Fenerbahçenin son gözdesi Jablonecden Michal Travnik

Çek basını, genç yıldızla Fenerbahçe'nin yanı sıra ünlü ekiplerin de ilgilendiğini belirtti.

Fenerbahçenin son gözdesi Jablonecden Michal Travnik

İngiltere'den Newcastle United ve Fulham, Almanya'dan Augsburg ve Rus ekibi CSKA Moskova bu takımlar arasında gösterildi.

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