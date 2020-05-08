Fenerbahçe'nin son dakika transferi İsmail Yüksek'in bilinmeyen özelliği! Meğer...
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren ekiplerden Fenerbahçe ilk transferini açıklayarak herkesi şaşırttı. Sarı-lacivertliler resmi siteden yaptığı açıklamayla 5 sezon olmak üzere 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını duyururken, genç oyuncunun bir özelliği oldukça dikkat çekti. İşte İsmail Yüksek hakkında bilinmeyenler ve detaylar...
Süper Lig'e verilen arada gelecek yılın takımını kurma hedefiyle çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ilk imzayı attırdı. Sarı-lacivertli takım, bir süredir görüşme halinde olduğu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı. Resmi siteden yapılan duyuruda, hem Gölcükspor ile hem de oyuncu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır. 21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."
Yeni transferin en ilginç yanı ise 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcunun bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giymesi ve 8 gol atarak takımın en skorer ismi olmasıydı. Gol yollarında ön plana çıkan 1.84 boyundaki İsmail, U17 Ligi'ndeyse 19 maçta 5 gol kaydetti.