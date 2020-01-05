Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok...
Süper Lig'in ilk yarısının bitmesinin ardından Fenerbahçe'de gözler takıma katılacak takviyelere çevrilmişken teknik direktör Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısına hazırlık kapsamında Antalya'da yapılacak olan kampın kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'de 4 isim sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı. Deneyimli teknik adam 6 genç oyuncuya kadroda yer verdi. İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu....
5 Ocak 2020 Pazar 20:31
Güncelleme: 05.01.2020 20:33
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Süper Lig'in ilk yarısını lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası çalışmaları için Antalya'ya gidiyor.
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Sarı-lacivertlilerin merakla beklenen kamp programı açıklanırken, 4 yıldız sakatlıklarından dolayı kampa katılamayacak.
Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal, aralarında Ömer Faruk Beyaz'ın da bulunduğu 6 genç futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etti.