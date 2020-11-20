GaleriFenerbahçeFenerbahçe'nin eski futbolcusu Kemal Aslan'ın son görüntüsü ortaya çıktı!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kemal Aslan'ın son görüntüsü ortaya çıktı!
Futbola Gaziantepspor alt yapısında başkayan ve uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Kemal Aslan, performansı ve kişiliği ile gittiği takımlarda tarafatarın gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Şimdilerde Fenerbahçe alt yapısında görev yapan Kemal Aslan'ın son hali ortaya çıktı. İşte o kare...
20 Kasım 2020 Cuma 11:11, Güncelleme 21.11.2020 11:39
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kemal Aslan'ın son görüntüsü ortaya çıktı!