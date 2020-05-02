Fenerbahçe'de 8 ayrılık! O isim Arjantin yolcusu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de 8 ayrılık! O isim Arjantin yolcusu...

Fenerbahçe'de 8 ayrılık! O isim Arjantin yolcusu...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle çalışmalarını bireysel olarak sürdüren kulüpler transfer girişimlerine hız vermiş durumda. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler, temaslarını sıklaştırırken flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonu bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de yıldız bir isme talip çıktı. İşte detaylar...

2 Mayıs 2020 Cumartesi 15:41 Güncelleme: 02.05.2020 15:47
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

FFP sıkıntısı nedeniyle öncelikle kiralık ve bonservisi elinde bulunan oyunculara yönelecek olan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfere kaynak yaratmak adına bazı oyuncularını elinden çıkarmayı planlıyor.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

Bu doğrultuda Vedat Muriqi ve Miha Zajc gibi yüklü bonservis bedeli elde edebileceği oyunculara gelen teklifleri değerlendirecek olan sarı-lacivertliler, teknik direktör sorununu hallettikten sonra iç ve dış transferde çalışmalarını hızlandıracak.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

Öte yandan Kanarya'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular da büyük ölçüde netleşirken, yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. İşte o isim ve 2020/2021 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen futbolcular:

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

ERTEN ERSU

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