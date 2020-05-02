Fenerbahçe'de 8 ayrılık! O isim Arjantin yolcusu...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle çalışmalarını bireysel olarak sürdüren kulüpler transfer girişimlerine hız vermiş durumda. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler, temaslarını sıklaştırırken flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonu bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de yıldız bir isme talip çıktı. İşte detaylar...