Fenerbahçeli yıldız rest çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ederken gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusu yeteri kadar süre bulamadığını gerekçe göstererek yönetime takımdan ayrılma talebini iletti. Buna göre ilk olarak bir ayrılık yaşayacak olan sarı-lacivertliler, her konuda anlaşma sağladığı yıldız futbolcuya da imza attıracak. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve yaşanan flaş gelişmeler...