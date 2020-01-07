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Fenerbahçeli yıldız rest çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ederken gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusu yeteri kadar süre bulamadığını gerekçe göstererek yönetime takımdan ayrılma talebini iletti. Buna göre ilk olarak bir ayrılık yaşayacak olan sarı-lacivertliler, her konuda anlaşma sağladığı yıldız futbolcuya da imza attıracak. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve yaşanan flaş gelişmeler...
7 Ocak 2020 Salı 20:14
Güncelleme: 07.01.2020 20:27
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Ara transfer döneminin suskun takımı Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynamaya başladı. Takıma katılacak olan takviyelere yoğunlaşan sarı-lacivertlilerde takımda yaşanacak olan bir ayrılık ve bir transfer kesinleşti.
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Süper Lig'in ilk yarısında inişli, çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin başlamasıyla gözler artık tamamen takıma katılacak isimlere çevrilmişti.
Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirken, hedefteki yıldızlarla temaslar bir süredir devam ediyordu.
Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon tamamlamaktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de hedef, sezonun ikinci yarısına eksiksiz bir şekilde girip sezon sonunda ipi göğüsleyecek kadroyu oluşturmak.
Sezonun ilk yarısında elindeki kadrodan maksimum verim almak için uğraş veren teknik direktör Ersun Yanal'ın savunma bölgesinde yaşanan eksiklikler elini zayıflatmıştı.