Fenerbahçe'den Jordan Ayew atağı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler iddialara göre, Crystal Palace'ta forma giyen ve Andre Ayew'in kardeşi olan Jordan Ayew için temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:20
Güncelleme: 11.05.2020 08:27
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Gelecek sezon hücum hattında değişikliğe gitmeyi planlayan Fenerbahçe'nin golcü transferi ile ilgili iddialar sürerken Crystal Palace forması giyen Jordan Ayew'i kiralamak için harekete geçildiği konuşuluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni Asır'da yer alan habere göre kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam Ganalı oyuncu için temaslara geçecek olan sarı-lacivertliler bu transferle hücum gücüne güç katmayı hedefliyor.
Hücumun her bölgesinde oynayabilen Jordan Ayew asıl bölgesinin dışında sağ ve sol kanatta da zaman zaman şans bulabiliyor. Bu sezon 28 lig maçında 8 gol kaydeden başarılı yıldız 1 kez de asist yaptı.
Son iki sezondur Crystal Palace'ın formasını giyen yıldız ismin Kanarya'ya yakın olduğu gelen haberler arasında.
Bu arada, Jordan Ayew'in kardeşi Andre Ayew 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti.