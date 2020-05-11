Fenerbahçe'den Jordan Ayew atağı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Jordan Ayew atağı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler iddialara göre, Crystal Palace'ta forma giyen ve Andre Ayew'in kardeşi olan Jordan Ayew için temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:20 Güncelleme: 11.05.2020 08:27
Fenerbahçe'den Jordan Ayew atağı!

Gelecek sezon hücum hattında değişikliğe gitmeyi planlayan Fenerbahçe'nin golcü transferi ile ilgili iddialar sürerken Crystal Palace forması giyen Jordan Ayew'i kiralamak için harekete geçildiği konuşuluyor.

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Fenerbahçe'den Jordan Ayew atağı!

Yeni Asır'da yer alan habere göre kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam Ganalı oyuncu için temaslara geçecek olan sarı-lacivertliler bu transferle hücum gücüne güç katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den Jordan Ayew atağı!

Hücumun her bölgesinde oynayabilen Jordan Ayew asıl bölgesinin dışında sağ ve sol kanatta da zaman zaman şans bulabiliyor. Bu sezon 28 lig maçında 8 gol kaydeden başarılı yıldız 1 kez de asist yaptı.

Fenerbahçe'den Jordan Ayew atağı!

Son iki sezondur Crystal Palace'ın formasını giyen yıldız ismin Kanarya'ya yakın olduğu gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'den Jordan Ayew atağı!

Bu arada, Jordan Ayew'in kardeşi Andre Ayew 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti.

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