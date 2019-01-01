Fenerbahçeden 3 transfer birden! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den 3 transfer birden!

Sarı-Lacivertliler 3 yıldız ismi kadrosuna katmak üzere.
1 Ocak 2019 Salı, 21:52:27 Güncelleme: 07:59:05
Fenerbahçeden 3 transfer birden!

Yapılacak transferleri Antalya kampına yetiştirmek isteyen Fenerbahçe iyice gaza bastı.

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Fenerbahçeden 3 transfer birden!

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile Emre Mor için yarışa girerken, bu konuyla ilgili İspanyol medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçeden 3 transfer birden!

AS gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçeli yetkililerin Celta Vigo'ya 21 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık Ozan Tufan takasını önerdiği ileri sürüldü.

Fenerbahçeden 3 transfer birden!

Emre'nin böyle bir gelişmeden haberi olmadığı detay olarak paylaşılırken, oyuncunun menajeri Bektaş Demirtaş'ın hafta içinde İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle görüşeceği kaydedildi.

Fenerbahçeden 3 transfer birden!

Son olarak Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon euro bonsevis ödeyen Celta Vigo'nun, Ozan Tufan takasını kabul etse bile üzerine para isteyeceği belirtildi.

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