Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

Spor Toto Süper Lig'de heyecan başlıyor. Fenerbahçe ilk maçında sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacak. Trasnfer dönemine hızlı giriş yaparak birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde lig öncesi transfer krizi yaşanıyor. İşte Kanarya'daki son gelişmeler...
16 Ağustos 2019 Cuma 09:34
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Spor Toto Süper Lig Denizlispor-Galatasaray maçıyla başlıyor.
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Fenerbahçe ise ligin ilk maçında 19 Ağustos Pazartesi günü sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.
Hazırlık maçlarında ideal bir 11 oluşturamayan Ersun Yanal'ın kadro seçimi şimdiden merak konusu oldu.
Yanal yeni sezona yeni transferlerle girmek istese de Fenerbahçe'de transfer krizi yaşanıyor. İşte son gelişmeler...
En az 4 futbolcuyu transfer döneminin sonuna kadar kadroya katacak olan Fenerbahçe, istediği adımları atamıyor.