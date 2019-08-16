Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

Spor Toto Süper Lig'de heyecan başlıyor. Fenerbahçe ilk maçında sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacak. Trasnfer dönemine hızlı giriş yaparak birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde lig öncesi transfer krizi yaşanıyor. İşte Kanarya'daki son gelişmeler...
16 Ağustos 2019 Cuma 09:34
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

Spor Toto Süper Lig Denizlispor-Galatasaray maçıyla başlıyor.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

Fenerbahçe ise ligin ilk maçında 19 Ağustos Pazartesi günü sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

Hazırlık maçlarında ideal bir 11 oluşturamayan Ersun Yanal'ın kadro seçimi şimdiden merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

Yanal yeni sezona yeni transferlerle girmek istese de Fenerbahçe'de transfer krizi yaşanıyor. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

En az 4 futbolcuyu transfer döneminin sonuna kadar kadroya katacak olan Fenerbahçe, istediği adımları atamıyor.

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