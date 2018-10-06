Fenerbahçede Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?

Yapılan açıklamada "Gereken hallerde kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlarla ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz" denildi. Kararların sebepleri hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak son 2 aydır Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaşananlar, bu operasyonun habercisi gibiydi.