Fenerbahçede Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı? - Galeri - Fotomaç
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?

    Yönetim yaptığı açıklamada, "Gereken hallerde kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini bildiririz" dedi.

    6 Ekim 2018 Cumartesi, 09:36:18 Güncelleme: 10:09:13
    Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?
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    • 11
    Fenerbahçede Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?

    Fenerbahçe'de Spartak Trnava galibiyeti sonrası tansiyonun düşmesi beklenirken dün akşam saatlerinde kulüp resmi sitesinden yapılan açıklama gündeme bomba gibi düştü. Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan ve Cocu ile çalışmaya devam eden Murat Öztürk (Kaleci antrenörü), Turgay Altay (Analist) ve Alper Aşçı (Kondisyoner) ile yollar ayrıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?
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    Fenerbahçede Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?

    Bunun yanı sıra 2003 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen kaptan Volkan Demirel, 2016'da takıma katılan Aatıf Chahechouhe ve 2017'de Monaco'dan transfer edilen Nabil Dirar, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

    Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?
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    Fenerbahçede Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?

    Yapılan açıklamada "Gereken hallerde kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlarla ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz" denildi. Kararların sebepleri hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak son 2 aydır Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaşananlar, bu operasyonun habercisi gibiydi.

    Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?
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    Fenerbahçede Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?

    COMOLLİ SARILMAK İSTEDİ VOLKAN KOLUNU İTTİ!

    Volkan Demirel'in Çaykur Rize karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrasında yaşananlar nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Maç sonrasında tribüne gönderilen iki kaptandan biri olan Volkan Demirel, taraftarın yanından ayrılıp soyunma odasına yöneldiği esnada Comolli ile gözlerden kaçan bir olay yaşanmıştı.

    Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?
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    Fenerbahçede Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?

    Comolli, Volkan soyunma odasına yürürken elini tecrübeli kalecinin omzuna koymak istedi. Ancak Volkan buna tepki göstererek Comolli'nin kendisine sarılmasını engelledi. Volkan'ın ardından soyunma odasında da duruma tepki gösterdiği öğrenildi.

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