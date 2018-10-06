Fenerbahçede Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf neden kadro dışı bırakıldı?
Yönetim yaptığı açıklamada, "Gereken hallerde kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini bildiririz" dedi.
Fenerbahçe'de Spartak Trnava galibiyeti sonrası tansiyonun düşmesi beklenirken dün akşam saatlerinde kulüp resmi sitesinden yapılan açıklama gündeme bomba gibi düştü. Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan ve Cocu ile çalışmaya devam eden Murat Öztürk (Kaleci antrenörü), Turgay Altay (Analist) ve Alper Aşçı (Kondisyoner) ile yollar ayrıldı.
Yapılan açıklamada "Gereken hallerde kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlarla ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz" denildi. Kararların sebepleri hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak son 2 aydır Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaşananlar, bu operasyonun habercisi gibiydi.
COMOLLİ SARILMAK İSTEDİ VOLKAN KOLUNU İTTİ!
Volkan Demirel'in Çaykur Rize karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrasında yaşananlar nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Maç sonrasında tribüne gönderilen iki kaptandan biri olan Volkan Demirel, taraftarın yanından ayrılıp soyunma odasına yöneldiği esnada Comolli ile gözlerden kaçan bir olay yaşanmıştı.