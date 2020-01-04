Fenerbahçe'de transferler peş peşe! Savunmanın yeni lideri... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de transferler peş peşe! Savunmanın yeni lideri...

Fenerbahçe'de transferler peş peşe! Savunmanın yeni lideri...

Ara transfer dönemi için çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim arasında bir transfer toplantısı yapıldı. Ocak ayında takıma mutlaka transfer yapmak isteyen sarı kanarya, önceliğini eksik olarak gördüğü mevkilere çevirdi. Sezon başında kadroya dahil edilen Adil Rami'den verim alamayan sarı lacivertliler, Zanka'yı da yetersiz buldu ve bir stoper transferi yapma kararı alırken, Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlığın göz önünde bulundurarak, stratejisini belirledi... İşte Fenerbahçe'nin özel olarak izleyerek kadrosuna katmayı planladığı o isim ve transferin detayları!
4 Ocak 2020 Cumartesi 10:21 Güncelleme: 04.01.2020 10:45
Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zanka'nın yerine transfer yapıyor! İşte o isim...

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zanka'nın yerine transfer yapıyor! İşte o isim...

Sezon başında Gustavo, Muriç, Kruse, Rodrigues, Rami Zanka gibi isimleri kadrosuna karşın liderin gerisinde olan Fenerbahçe'de yetkililer, bu durumun sebebini masaya yatırdı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zanka'nın yerine transfer yapıyor! İşte o isim...

İleri uçta bir sorun olmadığı kanısına varılırken, savunmada yaşanan zaafların Fenerbahçe'yi geriye düşürdüğü fikrine varıldı. Bu bağlamda bir çok isimle görüşen Fenerbahçe'de öncelik sol bek mevkiine çevrildi. Sarı lacivertliler, Ricardo Rodriguez'i gündemine aldı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zanka'nın yerine transfer yapıyor! İşte o isim...

VARAN 1; RODRIGUEZ

27 yaşındaki Şili asıllı İsviçreli yıldız için Milan ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sürekli olarak sakatlanmasından dolayı bu transferi çok istiyor.

Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zanka'nın yerine transfer yapıyor! İşte o isim...

FENERBAHÇE'YE 2 DEV RAKİP

Görüşemelerin olumlu yürütüldüğü belirtilen transfer operasyonunda Fenerbahçe'de 2 dev rakip çıktı. Sarı lacivertlilerin istediği yıldıza Fansa'dan Lyon ve Hollanda'dan PSV Eindhoven talip oldu.

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