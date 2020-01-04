Fenerbahçe'de transferler peş peşe! Savunmanın yeni lideri...

Ara transfer dönemi için çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim arasında bir transfer toplantısı yapıldı. Ocak ayında takıma mutlaka transfer yapmak isteyen sarı kanarya, önceliğini eksik olarak gördüğü mevkilere çevirdi. Sezon başında kadroya dahil edilen Adil Rami'den verim alamayan sarı lacivertliler, Zanka'yı da yetersiz buldu ve bir stoper transferi yapma kararı alırken, Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlığın göz önünde bulundurarak, stratejisini belirledi... İşte Fenerbahçe'nin özel olarak izleyerek kadrosuna katmayı planladığı o isim ve transferin detayları!

4 Ocak 2020 Cumartesi 10:21 Güncelleme: 04.01.2020 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





