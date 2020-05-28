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Fenerbahçe'de teknik direktör gerçeği ortaya çıktı! Aurelio'dan sonra o geliyor

Son olarak teknik direktör Ersun Yanal ile çalışan Fenerbahçe, sezona yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile son vereceğini ifade etmişti. Ancak sarı lacivertliler, gelecek sezona yeni teknik direktörle başlayacak. Kısa süre önce yardımcı antrenör olarak Aurelio'yu getiren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanacağı iddia edildi. Buna göre Aurelio'nun gelişinin perde arkasında o isim var! İşte detaylar...

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:14 Güncelleme: 28.05.2020 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





