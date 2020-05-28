Fenerbahçe'de teknik direktör gerçeği ortaya çıktı! Aurelio'dan sonra o geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de teknik direktör gerçeği ortaya çıktı! Aurelio'dan sonra o geliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör gerçeği ortaya çıktı! Aurelio'dan sonra o geliyor

Son olarak teknik direktör Ersun Yanal ile çalışan Fenerbahçe, sezona yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile son vereceğini ifade etmişti. Ancak sarı lacivertliler, gelecek sezona yeni teknik direktörle başlayacak. Kısa süre önce yardımcı antrenör olarak Aurelio'yu getiren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanacağı iddia edildi. Buna göre Aurelio'nun gelişinin perde arkasında o isim var! İşte detaylar...
28 Mayıs 2020 Perşembe 11:14 Güncelleme: 28.05.2020 11:32
Fenerbahçe'de teknik direktör gerçeği ortaya çıktı! Aurelio'dan sonra o geliyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe kimin getirileceği henüz netleşmemişken böyle bir atama yapılması doğal olarak, "Neden Aurelio seçildi?" sorusuna yol açmıştı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör gerçeği ortaya çıktı! Aurelio'dan sonra o geliyor

CAMİA BUNU KONUŞUYOR
Camianın dillendirdiği iddia ise çok konuşulacak...

Fenerbahçe'de teknik direktör gerçeği ortaya çıktı! Aurelio'dan sonra o geliyor

BULUT VE BJELICA ÖNE ÇIKMIŞTI AMA
Fenerbahçe bilindiği gibi teknik direktör adaylarını ikiye indirmiş Nenad Bjelica ve Erol Bulut öne çıkan isimler olmuştu.

Fenerbahçe'de teknik direktör gerçeği ortaya çıktı! Aurelio'dan sonra o geliyor

Şu an Alanyaspor'u çalıştıran ve 1995-99 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Erol Bulut, Ali Koç'un divan konuşmasında 'Camiayı tanıyan' nitelendirmesiyle öne çıkan isim olmuştu.

Fenerbahçe'de teknik direktör gerçeği ortaya çıktı! Aurelio'dan sonra o geliyor

TARAFTARI HEYECANLANDIRACAK
Fakat sarı lacivertli yönetimin aklındaki şablon ise sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıracak türden...

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