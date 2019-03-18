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Fenerbahçe'de şok! Maç sonu Tolgay Arslan...
Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1 yenerek milli araya moralli bir giriş yaptı. Maçın dikkat çeken anı ise Ersun Yanal ile Tolgay Arslan arasında geçenler oldu...
18 Mart 2019 Pazartesi 10:12 Güncelleme: 18.03.2019 10:18
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Maçın ikinci yarısında Özer Hurmacı'nın golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen golden hemen 1 dakika sonra Soldado eşitliği sağladı.
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