Fenerbahçe'de şok! Maç sonu Tolgay Arslan... - Fotomaç
18 Mart 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de şok! Maç sonu Tolgay Arslan... 

Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1 yenerek milli araya moralli bir giriş yaptı. Maçın dikkat çeken anı ise Ersun Yanal ile Tolgay Arslan arasında geçenler oldu...

18 Mart 2019 Pazartesi 10:12 Güncelleme: 18.03.2019 10:18
Fenerbahçe'de şok! Maç sonu Tolgay Arslan...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, 2-1'lik Sivaspor galibiyeti ile kritik bir virajı döndü.

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Fenerbahçe'de şok! Maç sonu Tolgay Arslan...

Karşılaşmayı Soldado ve Mehmet Ekici'nin golleriyle 2-1 kazanan sarı lacivertliler puanını 31'e yükseltti.

Fenerbahçe'de şok! Maç sonu Tolgay Arslan...

Maçın ikinci yarısında Özer Hurmacı'nın golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen golden hemen 1 dakika sonra Soldado eşitliği sağladı.

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Fenerbahçe'de şok! Maç sonu Tolgay Arslan...

Son dakikaları Fenerbahçe için oldukça stresli geçen maça Ersun Yanal ve Tolgay Arslan damgasını vurdu.

Fenerbahçe'de şok! Maç sonu Tolgay Arslan...

Özellikle Tolgay Arslan ile Ersun Yanal'ın birbirine sarılıp, sevinmeleri dikkatlerden kaçmadı.

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