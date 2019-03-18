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Fenerbahçe'nin forveti Michael Frey'den flaş imza! Sonrasında ise...
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen fakat gösterdiği performansla Ersun Yanal tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen Michael Frey, flaş bir imza attı. Sarı-lacivertli futbolcu attığı imzanın ardından eski takımının maçını da izledi...
18 Mart 2019 Pazartesi 10:10
Güncelleme: 18.03.2019 10:11
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Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Frey'le igili ilginç bir gelişme yaşandı.
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Zürih'ten sezon başında transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan 24 yaşındaki forvet yeni bir imza attı.
Sivasspor maçının ardından ülkesinin yolunu tutan Frey, menajer değişikliğine gitti ve yeni bir menajerlik şirketiyle anlaştı.
Menajeri Gaetano Giallanza ile yollarını ayıran sarı-lacivertli futbolcu Soccer Mondial isimli menajerlik şirketiyle anlaştı.
Yeni menajeri Milos Malenovic ile birlikte şirketin atkısın tutarak poz veren futbolcunun neden bu yönde bir değişiklik yapma girişiminde bulunduğu ise merak konusu oldu.