GaleriFenerbahçeFenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş gelişme! Selçuk Şahin'den İsmail Yüksek için...
Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş gelişme! Selçuk Şahin'den İsmail Yüksek için...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ara dönemde Mesut Özil bombasını patlatmaya hazırlanırken, diğer yandan da kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda Ozan Tufan için İngiliz kulüpleri ile görüşmeye başlayan Kanarya'da, taraftarın takıma dönmesini istediği İsmail Yüksek için de önemli bir gelişme yaşandı. Peki İsmail Yüksek ligin 2. yarısında Fenerbahçe'ye dönecek mi? İşte detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)
08 Ocak 2021 Cuma 09:39, Güncelleme 08.01.2021 09:41
Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş gelişme! Selçuk Şahin'den İsmail Yüksek için...