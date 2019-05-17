Fenerbahçe'de Mario Balotelli harekatı!

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'da forma giyen Mario Balotelli için harekete geçti. Gelecek sezon için yeni bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe'nin Gana asıllı İtalyan milli futbolcu Mario Balotelli için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

17 Mayıs 2019 Cuma 11:04 Güncelleme: 17.05.2019 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





