Fenerbahçe'de Mario Balotelli harekatı! - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Mario Balotelli harekatı!

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'da forma giyen Mario Balotelli için harekete geçti. Gelecek sezon için yeni bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe'nin Gana asıllı İtalyan milli futbolcu Mario Balotelli için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
17 Mayıs 2019 Cuma 11:04 Güncelleme: 17.05.2019 14:31
Fenerbahçe'de Mario Balotelli harekatı!

Bu sezon tam bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de, sezon sonuna yaklaşılırken gelecek sezon çalışmaları şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'de Mario Balotelli harekatı!

Kadrosunda büyük bir revizyona gidecek olan sarı-lacivertli ekipte birçok oyuncuyla yollar ayrılırken, gerekli bölgelere de takviyeler yapılacak.

Fenerbahçe'de Mario Balotelli harekatı!

Bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, 32. hafta itibarıyla ligde 10. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de Mario Balotelli harekatı!

Gelecek sezon için yapacağı transferlerle güçlü bir kadro oluşturmayı planlayan Ersun Yanal ve ekibi Sportif Direktör Damien Comolli ile sürekli görüşme halinde.

Fenerbahçe'de Mario Balotelli harekatı!

Son olarak Osijek forması giyen 24 yaşındaki Hırvat oyuncu Mirko Maric ile ilgilendiği söylenmişti.

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