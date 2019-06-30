Fenerbahçe'de Kruse'nin yanına o geliyor!

Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler ilk olarak Max Kruse transferini bitirdi. Kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
30 Haziran 2019 Pazar 15:44
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Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve ligi 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecek olan Sarı Kanarya'da öncelik, geçen sezon dağılan hücum hattını toparlamak.
Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey'i de uygun bonservis bedeliyle satmak isteyen Fenerbahçe'de en az 2 forvet takviyesi yapılması bekleniyordu.
Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler ilk olarak Max Kruse'yi kadrosuna kattı.