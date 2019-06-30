Fenerbahçe'de Kruse'nin yanına o geliyor!

Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler ilk olarak Max Kruse transferini bitirdi. Kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.