Fenerbahçe'de Kolarov operasyonu!

Fenerbahçe sezon başında kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov için yeniden devreye giriyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcu için yapacağı teklif de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuya yapacağı teklif ve detayları...

18 Ekim 2019 Cuma 08:20 Güncelleme: 18.10.2019 08:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





