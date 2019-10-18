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18 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Kolarov operasyonu!

Fenerbahçe sezon başında kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov için yeniden devreye giriyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcu için yapacağı teklif de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuya yapacağı teklif ve detayları...
18 Ekim 2019 Cuma 08:20 Güncelleme: 18.10.2019 08:20
Fenerbahçe'de Kolarov operasyonu!

Fenerbahçe, Sırp yıldızdan vazgeçmiş değil. Roma'da sözleşmesinin son senesinde olan Kolarov, 1+1 yıllık yeni teklife yanıt vermedi. Kanarya, başarılı sol bekin ocak ayına kadar beklemesini istiyor.

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Fenerbahçe'de Kolarov operasyonu!

Sarı-Lacivertli taraftar, tüm yaz boyunca Aleksandar Kolarov'dan gelecek müjdeli haberi bekledi.

Fenerbahçe'de Kolarov operasyonu!

Yönetim, bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcadı. Tecrübeli sol bekle her konuda anlaşma sağlanmasına rağmen Roma, oyuncusunu bırakmayınca transfer suya düştü.

Fenerbahçe'de Kolarov operasyonu!

Ancak Fenerbahçe, Kolarov'dan vazgeçmiş değil. Sırp futbolcu, İtalyan ekibiyle sözleşmesinin son senesinde.

Fenerbahçe'de Kolarov operasyonu!

İtalyan devi, 33 yaşındaki futbolcuya 1 1 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ancak Kolarov henüz bunu kabul etmedi. Fenerbahçe Yönetimi, dünyaca ünlü oyuncunun ocak ayına kadar yanıt vermemesini umuyor.

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