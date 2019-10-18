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Fenerbahçe'de Kolarov operasyonu!
Fenerbahçe sezon başında kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov için yeniden devreye giriyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcu için yapacağı teklif de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuya yapacağı teklif ve detayları...
18 Ekim 2019 Cuma 08:20 Güncelleme: 18.10.2019 08:20
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İtalyan devi, 33 yaşındaki futbolcuya 1 1 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ancak Kolarov henüz bunu kabul etmedi. Fenerbahçe Yönetimi, dünyaca ünlü oyuncunun ocak ayına kadar yanıt vermemesini umuyor.
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