Fenerbahçede Koemandan flaş açıklama: Cocu gittiğinde... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Koeman'dan flaş açıklama: "Cocu gittiğinde..."
Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak takımın başına geçen Erwin Koeman, Cocu'nun ayrılış süreciyle ilgili ilk kez konuştu
8 Kasım 2018 Perşembe, 14:21:13
Güncelleme: 15:06:01
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Hollanda basınına verdiği özel röportajında ilginç açıklamalarda bulundu.
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Erwin Koeman, Phillip Cocu'nun görevden ayrılma sürecini anlatırken, Fenerbahçe'den gelen teklifi nasıl kabul ettiğini de açıkladı.
Erwin Koeman, Phillip Cocu ile görüşme gerçekleştirdikten sonra Fenerbahçe'de devam etme kararı aldığını söylerken şöyle devam etti;
''Ankaragücü maçından sonra ben ve teknik heyetteki diğer isimler soyunma odasından çıktık.
Daha sonra Phillip Cocu'nun gönderildiği haberi geldi. O zaman ne mi düşündüm? Dürüst olmam gerekirse, sıranın bize geleceğini düşünmüştüm.