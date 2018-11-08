Fenerbahçede Koemandan flaş açıklama: Cocu gittiğinde... - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'de Koeman'dan flaş açıklama: "Cocu gittiğinde..."

    Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak takımın başına geçen Erwin Koeman, Cocu'nun ayrılış süreciyle ilgili ilk kez konuştu
    8 Kasım 2018 Perşembe, 14:21:13 Güncelleme: 15:06:01
    Fenerbahçede Koemandan flaş açıklama: Cocu gittiğinde...

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Hollanda basınına verdiği özel röportajında ilginç açıklamalarda bulundu.

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    Fenerbahçede Koemandan flaş açıklama: Cocu gittiğinde...

    Erwin Koeman, Phillip Cocu'nun görevden ayrılma sürecini anlatırken, Fenerbahçe'den gelen teklifi nasıl kabul ettiğini de açıkladı.

    Fenerbahçede Koemandan flaş açıklama: Cocu gittiğinde...

    Erwin Koeman, Phillip Cocu ile görüşme gerçekleştirdikten sonra Fenerbahçe'de devam etme kararı aldığını söylerken şöyle devam etti;

    Fenerbahçede Koemandan flaş açıklama: Cocu gittiğinde...

    ''Ankaragücü maçından sonra ben ve teknik heyetteki diğer isimler soyunma odasından çıktık.

    Fenerbahçede Koemandan flaş açıklama: Cocu gittiğinde...

    Daha sonra Phillip Cocu'nun gönderildiği haberi geldi. O zaman ne mi düşündüm? Dürüst olmam gerekirse, sıranın bize geleceğini düşünmüştüm.

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