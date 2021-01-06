Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! Tam 5 ayrılık...
Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde flaş ayrılıklar yaşanacak. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu 5 futbolcu ile yolları ayırma kararı aldı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve takımdan ayrılması planlanan isimler...
06 Ocak 2021 Çarşamba 13:15, Güncelleme 06.01.2021 13:30
Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! Tam 5 ayrılık...