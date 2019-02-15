Fenerbahçede Dieumerci Ndongala bombası! - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Dieumerci Ndongala bombası!

Savunma hattına Sadık Çiftpınar'ı transfer eden Fenerbahçe'de ilk hedef kanat bölgesine etkili bir ismi transfer etmek. Bu yönde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli yönetim, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Genk'te yıldızı parlayan Dieumerci Ndongala'yı gündemine aldı.

15 Ocak 2019 Salı, 11:25:12 Güncelleme: 11:28:15
Fenerbahçede Dieumerci Ndongala bombası!

Kanatlardan verim alamayan Fenerbahçe, Dieumerci Ndongala'yı getirebilmek için kulübü Genk'e sıkı markaj yapıyor.

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Fenerbahçede Dieumerci Ndongala bombası!

Bu sezon Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın grubunda yer alan Genk'te gösterdiği performansla adından söz ettiren Ndongala, Fenerbahçe'nin dikkatini çekti.

Fenerbahçede Dieumerci Ndongala bombası!

Valbuena ve Ayew'in inişli çıkışlı grafiği bu arayışa yöneltti. Üstelik Andre Ayew'in bu sezon kiralık sözleşmesi sona eriyor, Valbuena'nın da biten sözleşmesi uzatılmayacak.

Fenerbahçede Dieumerci Ndongala bombası!

PİYASA DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

Ndongala'nın Genk'le olan mukavelesi Haziran 2021'de sonlanıyor.

Fenerbahçede Dieumerci Ndongala bombası!

Akşam'ın haberine göre; 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro. Belçika ekibinin bu civarda bir bonservis ücretine ikna olabileceği belirtiliyor.

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