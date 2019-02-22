Fenerbahçe'de deprem! Martin Skrtel sezon sonu gidiyor
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve bu sezon sergilediği performansla yokları oynayan Martin Skrtel gitmenin yollarını arıyor.
22 Şubat 2019 Cuma 11:35
Güncelleme: 22.02.2019 11:38
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Devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren ancak olumsuz cevap alan Slovak futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Ocak ayında adı ciddi bir şekilde Juventus'la anılan Martin Skrtel'e aslında Parma'nın talip olduğu hatta Serie A ekibin Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Slovak stoperin Parma'ya gidemediği için bir hayli üzgün olduğu belirtilirken, 34 yaşındaki oyuncunun yönetime 'Bırakın gideyim, şimdi izin vermezseniz 6 ay sonra bedavaya ayrılacağım' dediği bildirildi.
Akşam'da yer alan habere göre; Hem Parma'nın hem de Skrtel'in transfer teklifini kabul etmeyen Fenerbahçe yönetimi kötü geçen sezonda böyle bir defansı bırakmak istemezken, yaşanan süreçten Skrtel'in olumsuz etkilendiği, oyuncunun bunun için sahada hayli agresif olduğu belirtildi.
ZENIT MAÇINDA YİNE BOŞ GEÇMEDİ! 5 GÜNDE 2 SARI Ligde son oynanan Konyaspor maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonucu büyük tepki çeken, hatta kendi camiasını bile huzursuzlandıran Martin Skrtel için Ersun Yanal'ın bizzat devreye girdiği ve oyuncuyla birebir ilgilendiği öğrenildi.