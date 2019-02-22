Fenerbahçe'de deprem! Martin Skrtel sezon sonu gidiyor

Akşam'da yer alan habere göre; Hem Parma'nın hem de Skrtel'in transfer teklifini kabul etmeyen Fenerbahçe yönetimi kötü geçen sezonda böyle bir defansı bırakmak istemezken, yaşanan süreçten Skrtel'in olumsuz etkilendiği, oyuncunun bunun için sahada hayli agresif olduğu belirtildi.