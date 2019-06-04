Fenerbahçe'de Comolli 4 transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken, sarı-lacivertlilerin transferdeki patronu sportif direktör Damien Comolli, Fransa'nın RMC Sport kanalına Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki futbolcuları değerlendirdi.
4 Haziran 2019 Salı 11:43
Güncelleme: 04.06.2019 11:56
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı...
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Geride bıraktığımız sezonu taraftarına unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluğu hedefliyor.
Takımda birçok isimle yollarını ayıran ve kadrosunu tamamen değiştirecek olan Fenerbahçe, transferde ismi tartışılmayacak isimlere yöneldi.
İsmi Fenerbahçe ile anılan isimlerle ilgili birinci ağızdan açıklama geldi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ülkesinde Rmc Sport kanalında bir programa katıldı.