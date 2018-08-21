Fenerbahçe, Yannick Bolasieyi elinden kaçırdı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe, Yannick Bolasie'yi elinden kaçırdı!
21 Ağustos 2018 Salı, 00:37:44
Güncelleme: 00:38:03
Fenerbahçe, Yannick Bolasie'yi elinden kaçırdı!
Fenerbahçe'nin transferdeki gözdeleri arasında yer alan Yannick Bolasie, Middlesbrough ile anlaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Yannick Bolasie'yi elinden kaçırdı!
İngiliz basınında dün yer alan haberde 29 yaşındaki oyuncunun dün Championship'te mücadele eden kulübün başkanı Steve Gibson'un otelinde teknik direktör Tony Plus ile bir görüşme yaptığı belirtildi.
Fenerbahçe, Yannick Bolasie'yi elinden kaçırdı!
Everton'un kadroda düşünmediği Kongolu yıldızı 'bedelsiz olarak' bir alt ligde yer alan Middlesbrough'ya kiralayacağı ifade ediliyor.
Fenerbahçe, Yannick Bolasie'yi elinden kaçırdı!
Fenerbahçe de Bolasie'yi kiralamak istiyordu.
Fenerbahçe, Yannick Bolasie'yi elinden kaçırdı!
Kanatta oynayan Yannick, santrfor olarak da görev yapabiliyor.