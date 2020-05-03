Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Pedro açıkladı! "Teklifleri değerlendireceğim"

2015 yılından bu yana İngiliz ekibinde top koşturan İspanyol futbolcu ayrıca teklifler aldığını da açıkladı. Pedro, "Sakinim. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Farklı kulüplerden teklif aldım. Bunları da değerlendireceğim ama kulüple görüşmeden hiçbir karar almayacağım" şeklinde konuştu.