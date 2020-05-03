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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Pedro açıkladı! "Teklifleri değerlendireceğim"
Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez, geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesini süslüyor. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
3 Mayıs 2020 Pazar 14:58
Güncelleme: 03.05.2020 15:14
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İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez'in sözleşmesi bu sezon itibarıyla sona eriyor.
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32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyor. Yıldız isimden geleceğine ilişkin önemli açıklamalar geldi.
İspanyol basınından Cadena Ser'e konuşan Pedro, "Kulüple henüz bir görüşme yapmadım. Bu toplantıyı bekliyorum. Sözleşme uzatıp uzatmayacağımı bilmiyorum" dedi.
Sözlerine devam eden tecrübeli golcü, "Bildiğim tek şey sözleşmemin 30 Haziran'da sona erecek olması. Bu tarihe kadar, kulübümle yapacağım görüşmeyi bekleyerek devam edeceğim. Diğer teklifleri dinlemeye açığım" ifadelerini kullandı.
2015 yılından bu yana İngiliz ekibinde top koşturan İspanyol futbolcu ayrıca teklifler aldığını da açıkladı. Pedro, "Sakinim. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Farklı kulüplerden teklif aldım. Bunları da değerlendireceğim ama kulüple görüşmeden hiçbir karar almayacağım" şeklinde konuştu.