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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya... Juan Jesus savaşı!
İtalyan basını hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Roma'da forma giyen Juan Jesus'u transfer etmek istediğini yazdı. 28 yşaındaki savunma oyuncusu, ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşı çıkardı. İşte detaylar...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45
Güncelleme: 30.05.2020 06:45
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Roma'nınsavunmaoyuncusuJuan Jesus, Fenerbahçeve Galatasarayarasında savaş çıkardı…
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Takvim'de yer alan habere göre, İtalyan basınıiki ezeli rakibin28 yaşındaki stoperitransfer etmek istediğiniiddia etti. Fenerbahçeve Galatasaray'ınJesus içinkıyasıya bir yarışagirdiği belirtildi.
FENERBAHÇE DAHA ISRARCI
Transferdeönceliği stopereveren Fenerbahçe'ninJesus için G.Saray'agöre daha ısrarcı olduğuiddia edildi.
Ancak Sarı-Kırmızılılar'ında çabuk pesetmeye niyetli olmadığıbelirtildi.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ DAHA VAR
Jesus'unRoma ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için İtalyan ekibi, Brezilyalı oyuncuyu bu yaz satmak istiyor. Fener ve Cimbom gelişmeleri yakından takip ediyor.