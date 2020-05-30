Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya... Juan Jesus savaşı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya... Juan Jesus savaşı!

İtalyan basını hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Roma'da forma giyen Juan Jesus'u transfer etmek istediğini yazdı. 28 yşaındaki savunma oyuncusu, ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşı çıkardı. İşte detaylar...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45 Güncelleme: 30.05.2020 06:45
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya... Juan Jesus savaşı!

Roma'nın savunma oyuncusu Juan Jesus, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında savaş çıkardı…

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya... Juan Jesus savaşı!

Takvim'de yer alan habere göre, İtalyan basını iki ezeli rakibin 28 yaşındaki stoperi transfer etmek istediğini iddia etti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Jesus için kıyasıya bir yarışa girdiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya... Juan Jesus savaşı!

FENERBAHÇE DAHA ISRARCI

Transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe'nin Jesus için G.Saray'a göre daha ısrarcı olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya... Juan Jesus savaşı!

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın da çabuk pes etmeye niyetli olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya... Juan Jesus savaşı!

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ DAHA VAR

Jesus'un Roma ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için İtalyan ekibi, Brezilyalı oyuncuyu bu yaz satmak istiyor. Fener ve Cimbom gelişmeleri yakından takip ediyor.

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