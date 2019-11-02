Fenerbahçe taraftarlarından Mert Çetin isyanı! Ersun Yanal...

Sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, adından söz ettirmeye devam ediyor. Milan ve Udinese karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Çetin'in bu hafta Napoli karşısında ilk 11'de yer bulması üzerine Fenerbahçeli taraftarlar, transfer döneminde takımları ile ismi geçen 22 yaşındaki stoper ile alakalı sosyal medya üzerinde serzenişte bulundu. İşte sarı-lacivertli taraftarlardan Mert Çetin tepkisi ve Ersun Yanal detayı...

2 Kasım 2019 Cumartesi 21:36 Güncelleme: 02.11.2019 21:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





