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Fenerbahçe taraftarlarından Mert Çetin isyanı! Ersun Yanal...
Sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, adından söz ettirmeye devam ediyor. Milan ve Udinese karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Çetin'in bu hafta Napoli karşısında ilk 11'de yer bulması üzerine Fenerbahçeli taraftarlar, transfer döneminde takımları ile ismi geçen 22 yaşındaki stoper ile alakalı sosyal medya üzerinde serzenişte bulundu. İşte sarı-lacivertli taraftarlardan Mert Çetin tepkisi ve Ersun Yanal detayı...
2 Kasım 2019 Cumartesi 21:36
Güncelleme: 02.11.2019 21:36
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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma, sahasında Napoli'yi ağırladı.
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Karşılaşmada Türk futbolcu Mert Çetin, 90 dakika forma giyerken, sakatlıktan yeni dönen Cengiz Ünder ise 81. dakikada Zaniolo'nun yerine oyuna girdi.
Milan ve Udinese karşılaşmalarında maça sonradan dahil olan Çetin'in, Fazio'nun yokluğunda 11 başlaması büyük bir gündem oluşturdu.
90+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesine rağmen 22 yaşındaki futbolcu, büyük bir övgü topladı.
Karşılaşmada sahada kaldığı 90 dakikada %83 pas isabeti sağlayan sarı-kırmızılı stoper, 3 top kapma, %70 oranında ikili mücadelede kazanma, 5 uzun pas ve 2/2 hava topu kazanma istatistiklerine ulaştı.