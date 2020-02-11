Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! ''Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak''

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında GMG Kırklarelispor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, genç yetenek Ömer Faruk Beyaz'a maç kadrosunda yer vermedi. Deneyimli teknik adamın bu tercihi sosyal medyada eleştiri konusu oldu. İşte o yorumlar...