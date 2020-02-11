Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! ''Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! ''Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak''

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! ''Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak''

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında GMG Kırklarelispor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, genç yetenek Ömer Faruk Beyaz'a maç kadrosunda yer vermedi. Deneyimli teknik adamın bu tercihi sosyal medyada eleştiri konusu oldu. İşte o yorumlar...

11 Şubat 2020 Salı 21:32 Güncelleme: 11.02.2020 21:34
Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! ''Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak''

Fenerbahçe'nin sahasında Kırklarelispor'u konuk ettiği maçta teknik direktör Ersun Yanal'ın Ömer Faruk Beyaz'ı kadroya almaması olay oldu. Sarı-lacivertli takımın genç yıldız adayını kadroda görmeyen Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada tepki gösterdi.

İşte o yorumlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! ''Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak''
Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! ''Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak''
Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! ''Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak''
Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! ''Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak''
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN