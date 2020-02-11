HaberlerGaleriFenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! ''Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak''
Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! ''Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak''
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında GMG Kırklarelispor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, genç yetenek Ömer Faruk Beyaz'a maç kadrosunda yer vermedi. Deneyimli teknik adamın bu tercihi sosyal medyada eleştiri konusu oldu. İşte o yorumlar...
11 Şubat 2020 Salı 21:32
Güncelleme: 11.02.2020 21:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'nin sahasında Kırklarelispor'u konuk ettiği maçta teknik direktör Ersun Yanal'ın Ömer Faruk Beyaz'ı kadroya almaması olay oldu. Sarı-lacivertli takımın genç yıldız adayını kadroda görmeyen Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada tepki gösterdi.