Fenerbahçe son dakika haberi: Yılın transferinde iş imzaya kaldı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonki kadroda büyük bir revizyona gidecek olan sarı-lacivertliler birçok isim ile temas halinde. İlk olarak Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, gündem yaratacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki transferde her konuda anlaşıldı. İş imzaya kaldı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





