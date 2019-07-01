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Fenerbahçe son dakika haberi: Yılın transferinde iş imzaya kaldı!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonki kadroda büyük bir revizyona gidecek olan sarı-lacivertliler birçok isim ile temas halinde. İlk olarak Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, gündem yaratacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki transferde her konuda anlaşıldı. İş imzaya kaldı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:52
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Fenerbahçe'de transfer hareketlili yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezonki başarısız transferleri tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile merhaba diyecek olan sarı-lacivertliler, takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerle temas halinde.
UEFA'NIN Finansal Fair Play (FFP) kuralıyla ilgili kararını bekleyen F.Bahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Transfer döneminin en hareketli kulüplerinden olan sarı-lacivertliler, listesindeki isimlerle son aşamaya yaklaşıyor.