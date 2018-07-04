Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpooldan Mignolet - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpool'dan Mignolet

    4 Temmuz 2018 Çarşamba, 20:28:04 Güncelleme: 20:29:25
    Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpool'dan Mignolet
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    • 10
    Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpooldan Mignolet

    Fenerbahçe'de kaleci transferi arayışları tüm hızıyla sürerken, adayların arasına sürpriz bir isim daha katıldı.

    Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpool'dan Mignolet
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    • 10
    Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpooldan Mignolet

    Comolli'nin Liverpool'da görev yaptığı dönemde kadroya kattığı, Mignolet'i şimde de Fenerbahçe'ye kazandırmak istediği ortaya çıktı.

    Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpool'dan Mignolet
    • 3
    • 10
    Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpooldan Mignolet

    Comolli'nin daha önce Liverpool'da görev yapması transferi kolaylaştırırken, tecrübeli ismin bağlantılarını sonuna kadar kullanması bekleniyor.

    Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpool'dan Mignolet
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    • 10
    Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpooldan Mignolet

    Tecrübeli sportif direktörün bu transfer için derhal girişimlere başladığı ve transfer için bütün şartları zorlayacağı belirtildi.

    Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpool'dan Mignolet
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    • 10
    Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpooldan Mignolet

    Liverpool'un gündeminde bir kaleci transferi olması da Mignolet için umudu artırıyor.

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