Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpooldan Mignolet - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpool'dan Mignolet
4 Temmuz 2018 Çarşamba, 20:28:04
Güncelleme: 20:29:25
Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpool'dan Mignolet
Fenerbahçe'de kaleci transferi arayışları tüm hızıyla sürerken, adayların arasına sürpriz bir isim daha katıldı.
Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpool'dan Mignolet
Comolli'nin Liverpool'da görev yaptığı dönemde kadroya kattığı, Mignolet'i şimde de Fenerbahçe'ye kazandırmak istediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpool'dan Mignolet
Comolli'nin daha önce Liverpool'da görev yapması transferi kolaylaştırırken, tecrübeli ismin bağlantılarını sonuna kadar kullanması bekleniyor.
Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpool'dan Mignolet
Tecrübeli sportif direktörün bu transfer için derhal girişimlere başladığı ve transfer için bütün şartları zorlayacağı belirtildi.
Fenerbahçe kalesi için sürpriz aday: Liverpool'dan Mignolet
Liverpool'un gündeminde bir kaleci transferi olması da Mignolet için umudu artırıyor.