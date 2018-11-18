Fenerbahçe gözünü Beşiktaşlı yıldıza dikti! Koemanla Tolgay zirvesi... - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Fenerbahçe gözünü Beşiktaşlı yıldıza dikti! Koeman'la Tolgay zirvesi...

    Tolgay'a sıcak bakan Hollandalı hoca stopere ihtiyacı olduğunu söyledi. Koeman, Tolgay olmazsa merkez orta sahaya mutlaka takviye istiyor.
    18 Kasım 2018 Pazar, 01:09:34 Güncelleme: 09:14:35
    Fenerbahçe gözünü Beşiktaşlı yıldıza dikti! Koemanla Tolgay zirvesi...

    Fenerbahçe yönetiminin Erwin Koeman ile devam etme kararının ardından Hollandalı teknik adamla ocak ayındaki ara transfer dönemi için görüş alışverişinde bulunuldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe gözünü Beşiktaşlı yıldıza dikti! Koemanla Tolgay zirvesi...

    Koeman ile sportif direktör Damien Comolli'nin görüştüğü, takımın hangi mevkilere ihtiyacı olduğunun masaya yatırıldığı ifade edildi.

    Fenerbahçe gözünü Beşiktaşlı yıldıza dikti! Koemanla Tolgay zirvesi...

    Tolgay Arslan takıma güç katar

    Koeman'ın Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın transferine sıcak baktığı belirtildi.

    Fenerbahçe gözünü Beşiktaşlı yıldıza dikti! Koemanla Tolgay zirvesi...

    Gelen bilgilere göre, Koeman, Tolgay için "Onu yakından tanıyorum. Kaliteli bir orta saha. Takıma transfer edilirse bize güç katar" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe gözünü Beşiktaşlı yıldıza dikti! Koemanla Tolgay zirvesi...

    Stoper sayısı yeterli değil

    Özellikle stoper mevkine transfer isteyen Erwin Koeman, "Zaten sayı olarak da stoper sayımız az. Kaliteli bir stoper alınırsa sezon sonuna kadar bu bölgede sıkıntı yaşamayız" ifadesini kullandı.

    Fenerbahçe gözünü Beşiktaşlı yıldıza dikti! Koemanla Tolgay zirvesi...

    Merkez orta saha da istiyor

    Hollandalı teknik adam, Tolgay transferi gerçekleşmezse orta sahaya da oyuncu istedi.

    Fenerbahçe gözünü Beşiktaşlı yıldıza dikti! Koemanla Tolgay zirvesi...

    Koeman, "Oyunun her iki yönünü de oynayabilen bir merkez ortaya sahaya kesinlikle ihtiyacımız var" dedi. (Takvim)

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