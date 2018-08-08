Fenerbahçe Evertondan Bolasieyi istiyor! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe Everton'dan Bolasie'yi istiyor!

    8 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:25:49 Güncelleme: 01:27:13
    Fenerbahçe Everton'dan Bolasie'yi istiyor!
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    Fenerbahçe Evertondan Bolasieyi istiyor!

    Fenerbahçe'nin listesindeki Yannick Bolasie, kulübü Everton ile yol ayrımında...

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    Fenerbahçe Everton'dan Bolasie'yi istiyor!
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    Fenerbahçe Evertondan Bolasieyi istiyor!

    İngiliz basınının iddiasına göre Bolasie, teknik direktör Marco Silva'nın 25 kişilik maç listesine girmekte zorluk yaşıyor ve ayrılması konusunda kulüp tarafından baskı görüyor.

    Fenerbahçe Everton'dan Bolasie'yi istiyor!
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    Fenerbahçe Evertondan Bolasieyi istiyor!

    Everton'ın, kadroda düşünmediği Demokratik Kongolu sol kanat oyuncusunu Premier Lig'de transfer bitiş tarihi olan 9 Ağustos'a kadar satmak istediği iddia edildi.

    Fenerbahçe Everton'dan Bolasie'yi istiyor!
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    Fenerbahçe Evertondan Bolasieyi istiyor!

    EVERTON NAZ YAPIYOR
    FFP engeli ile karşı karşıya olan Kanarya'nın, mevcut şartlarda Bolasie'yi satın alması imkansız.

    Fenerbahçe Everton'dan Bolasie'yi istiyor!
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    Fenerbahçe Evertondan Bolasieyi istiyor!

    Oyuncu için kiralama teklifi yapıldı ancak Everton buna soğuk bakıyor. Bolasie için eski kulübü Crystal Palace da devrede.

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