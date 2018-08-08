Fenerbahçe Evertondan Bolasieyi istiyor! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Everton'dan Bolasie'yi istiyor!
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:25:49
Güncelleme: 01:27:13
Fenerbahçe Everton'dan Bolasie'yi istiyor!
Fenerbahçe'nin listesindeki Yannick Bolasie, kulübü Everton ile yol ayrımında...
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Fenerbahçe Everton'dan Bolasie'yi istiyor!
İngiliz basınının iddiasına göre Bolasie, teknik direktör Marco Silva'nın 25 kişilik maç listesine girmekte zorluk yaşıyor ve ayrılması konusunda kulüp tarafından baskı görüyor.
Fenerbahçe Everton'dan Bolasie'yi istiyor!
Everton'ın, kadroda düşünmediği Demokratik Kongolu sol kanat oyuncusunu Premier Lig'de transfer bitiş tarihi olan 9 Ağustos'a kadar satmak istediği iddia edildi.
Fenerbahçe Everton'dan Bolasie'yi istiyor!
EVERTON NAZ YAPIYOR
FFP engeli ile karşı karşıya olan Kanarya'nın, mevcut şartlarda Bolasie'yi satın alması imkansız.
Fenerbahçe Everton'dan Bolasie'yi istiyor!
Oyuncu için kiralama teklifi yapıldı ancak Everton buna soğuk bakıyor. Bolasie için eski kulübü Crystal Palace da devrede.