Fenerbahçe Dirar ve Kameni ile de yolları ayırıyor! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Dirar ve Kameni ile de yolları ayırıyor!
24 Ağustos 2018 Cuma, 09:18:52
Güncelleme: 09:27:42
Fenerbahçe Dirar ve Kameni ile de yolları ayırıyor!
Fenerbahçe yönetimi, Giuliano ve Josef de Souza'dan sonra iki isimle daha yolları ayırmanın eşiğinde.
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Fenerbahçe Dirar ve Kameni ile de yolları ayırıyor!
Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu andan itibaren beklenilen etkiyi yaratamayan Nabil Dirar ve Carlos Kameni ikilisinin, takım arkadaşlarıyla vedalaştığı iddia edildi.
Fenerbahçe Dirar ve Kameni ile de yolları ayırıyor!
Sportif direktör Comolli ve ekibinin, Faslı futbolcu ile ilgilenen kulüplerle son görüşmeleri gerçekleştirdiği ve en geç bayramdan sonra ayrılığın gerçekleşmesinin beklendiği öğrenildi.
Fenerbahçe Dirar ve Kameni ile de yolları ayırıyor!
Fenerbahçe taraftarının da Faslı futbolcu ile yıldızının barışmadığı biliniyor durumda. Dirar için en ciddi teklifin Fransa'nın Toulouse kulübü tarafından yapıldığı gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe Dirar ve Kameni ile de yolları ayırıyor!
Kamerunlu kaleci Kameni'nin de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.