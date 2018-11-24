Fenerbahçe cephesinden flaş Trabzonspor yorumu! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe cephesinden flaş 'Trabzonspor' yorumu!
Fenerbahçe'de tüm gözler yarın oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi. Sarı-Lacivertliler'de hedef, Trabzonspor'a karşı namağlup seriyi sürdürmek.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 13:38:49
Güncelleme: 13:42:33
Sarı-Lacivertlilerde tüm gözler Trabzonspor derbisine çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de teknik direktör Koeman ve kurmayları Trabzonspor'u analiz ederken önemli tespitler yaptı.
Teknik heyet, Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalmasının oyun olarak kendilerine avantaj sağlamayacağı fikrinde birleşti.
Bordo-mavililerin özellikle, Burak olmadığı dönemlerde daha kompakt ve daha yardımlaşmaya dayalı bir oyun oynadığı ifade edildi.
Sabah'ın haberine göre Koeman ve ekibi, futbolculara "Burak'ın olmaması bizim için avantaj değil. Rakip, sahada daha fazla mücadele eden bir takım olarak bulunacak" şeklinde mesaj iletti.