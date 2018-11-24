Fenerbahçe cephesinden flaş Trabzonspor yorumu! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Fenerbahçe cephesinden flaş 'Trabzonspor' yorumu!

    Fenerbahçe'de tüm gözler yarın oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi. Sarı-Lacivertliler'de hedef, Trabzonspor'a karşı namağlup seriyi sürdürmek.
    24 Kasım 2018 Cumartesi, 13:38:49 Güncelleme: 13:42:33
    Fenerbahçe cephesinden flaş Trabzonspor yorumu!

    Sarı-Lacivertlilerde tüm gözler Trabzonspor derbisine çevrildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe cephesinden flaş Trabzonspor yorumu!

    Fenerbahçe'de teknik direktör Koeman ve kurmayları Trabzonspor'u analiz ederken önemli tespitler yaptı.

    Fenerbahçe cephesinden flaş Trabzonspor yorumu!

    Teknik heyet, Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalmasının oyun olarak kendilerine avantaj sağlamayacağı fikrinde birleşti.

    Fenerbahçe cephesinden flaş Trabzonspor yorumu!

    Bordo-mavililerin özellikle, Burak olmadığı dönemlerde daha kompakt ve daha yardımlaşmaya dayalı bir oyun oynadığı ifade edildi.

    Fenerbahçe cephesinden flaş Trabzonspor yorumu!

    Sabah'ın haberine göre Koeman ve ekibi, futbolculara "Burak'ın olmaması bizim için avantaj değil. Rakip, sahada daha fazla mücadele eden bir takım olarak bulunacak" şeklinde mesaj iletti.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN