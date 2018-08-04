Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer... - Galeri - Fotomaç
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...

    4 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:44:25 Güncelleme: 00:51:33
    Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...
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    Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...

    Devler Ligi 3. tur ön eleme turunda Benfica ile oynayacağı maç öncesi son hazırlık maçını Cagliari ile yapan ve 2-1 kazanarak taraftarına umut veren Fenerbahçe, krtik maç öncesi önemli takviyelerin peşinde.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...
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    Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...

    Fener, UEFA'ya verilen listelerin değiştirilebileceği 6 Ağustos'a kadar en az 2 transfer yapmak istiyor.

    Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...
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    Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...

    4 FUTBOLCUYLA TEMASTALAR
    Sportif direktör Comolli, inanılmaz bir transfer trafiğinin içinde bulunuyor.

    Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...
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    Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...

    Comolli, forvet adayları İslam Slimani ve Vincent Janssen, stoper adayları Indi ve Kjaer için zamana karşı yarışıyor.

    Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...
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    Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...

    COCU ÖNCELİĞİ INDİ'YE VERDİ
    Cocu'nun stoper mevkisi için özellikle vatandaşı Indi'yi çok istediği ancak Kjaer'i de yakından bildiği için bu ismi de geri çevirmediği ifade ediliyor.

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