Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...
4 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:44:25
Güncelleme: 00:51:33
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Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...
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Devler Ligi 3. tur ön eleme turunda Benfica ile oynayacağı maç öncesi son hazırlık maçını Cagliari ile yapan ve 2-1 kazanarak taraftarına umut veren Fenerbahçe, krtik maç öncesi önemli takviyelerin peşinde.
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Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...
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Fener, UEFA'ya verilen listelerin değiştirilebileceği 6 Ağustos'a kadar en az 2 transfer yapmak istiyor.
Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...
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4 FUTBOLCUYLA TEMASTALAR
Sportif direktör Comolli, inanılmaz bir transfer trafiğinin içinde bulunuyor.
Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...
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Comolli, forvet adayları İslam Slimani ve Vincent Janssen, stoper adayları Indi ve Kjaer için zamana karşı yarışıyor.
Fenerbahçe 4 hedef belirledi! Slimani, Janssen, İndi ve Kjaer...
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COCU ÖNCELİĞİ INDİ'YE VERDİ
Cocu'nun stoper mevkisi için özellikle vatandaşı Indi'yi çok istediği ancak Kjaer'i de yakından bildiği için bu ismi de geri çevirmediği ifade ediliyor.