F.Bahçenin hedefinde Salih Özcan var! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    F.Bahçe'nin hedefinde Salih Özcan var!

    Fenerbahçe'nin, Almanya'da Köln forması giyen Salih Özcan'ı takibe aldığı iddia edildi.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 19:27:09 Güncelleme: 19:32:19
    F.Bahçenin hedefinde Salih Özcan var!

    Sarı-Lacivertliler, ara transfer için düğmeye erken bastı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    F.Bahçenin hedefinde Salih Özcan var!

    Gelecek yatırımı peşindeki Fenerbahçe, Almanya'da Köln forması giyen ve alt yaş kategorilerinin tamamında oynayan 20 yaşındaki orta saha futbolcusu Salih Özcan'ı yakın markaja aldı.

    F.Bahçenin hedefinde Salih Özcan var!

    Ocak transferinde kadrosunu güçlendirmenin ve alternatifleri artırmanın yollarını arayacak olan Fenerbahçe düğmeye erken bastı.

    F.Bahçenin hedefinde Salih Özcan var!

    Hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok oyuncuyu yakın markaja aldığı öğrenilen Sarı- Lacivertliler'in listesinin başında ise bir gurbetçinin olduğu ortaya çıktı.

    F.Bahçenin hedefinde Salih Özcan var!

    Fanatik'in haberine göre; O isim 2. Bundesliga'da Köln forması giyen ve alt yaş Alman milli takımlarının tamamında mücadele eden Salih Özcan.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN