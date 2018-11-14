F.Bahçenin hedefinde Salih Özcan var! - Galeri - Fotomaç
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F.Bahçe'nin hedefinde Salih Özcan var!
Fenerbahçe'nin, Almanya'da Köln forması giyen Salih Özcan'ı takibe aldığı iddia edildi.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 19:27:09
Güncelleme: 19:32:19
Sarı-Lacivertliler, ara transfer için düğmeye erken bastı.
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Gelecek yatırımı peşindeki Fenerbahçe, Almanya'da Köln forması giyen ve alt yaş kategorilerinin tamamında oynayan 20 yaşındaki orta saha futbolcusu Salih Özcan'ı yakın markaja aldı.
Ocak transferinde kadrosunu güçlendirmenin ve alternatifleri artırmanın yollarını arayacak olan Fenerbahçe düğmeye erken bastı.
Hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok oyuncuyu yakın markaja aldığı öğrenilen Sarı- Lacivertliler'in listesinin başında ise bir gurbetçinin olduğu ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre; O isim 2. Bundesliga'da Köln forması giyen ve alt yaş Alman milli takımlarının tamamında mücadele eden Salih Özcan.